Weltspartag: Kluges sparen lohnt sich immer

Plus Zum Weltspartag lädt die Sparkasse Neuburg-Rain wieder 2000 Schüler in den Kinopalast ein. Auch Direktor Nils Niermann hatte früher einmal eine Sparbüchse.

Der Zinsertrag ist bescheiden, zeitweise sind Negativzinsen verlangt worden – trotzdem bleibt Sparen wichtig und wertvoll. Zum Weltspartag am 30. Oktober weisen Sparkassen und Banken vor allem auf den pädagogischen Effekt des Sparens hin.