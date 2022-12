Neuburg

18:00 Uhr

Weltweites Interesse: Wie Audi Formel-1-Flair nach Neuburg bringt

Plus Die Pläne für das Formel-1-Projekt von Audi in Neuburg werden konkreter. Die ersten Bauarbeiten laufen, das weltweite Interesse ist groß. Was Stadt und Anwohner erwarten können.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Adam Baker hat viel von der (Motorsport-)Welt gesehen. Der Australier war unter anderem Ingenieur beim Formel-1-Motorenhersteller Cosworth, leitete die Motorenentwicklung von BMW Motorsport und arbeitete zuletzt als Sicherheitsdirektor beim Automobil-Weltverband FIA. Mittlerweile wohnt Baker in Rennertshofen im Kreis Neuburg-Schrobenhausen. "Ich fühle mich wohl auf dem Land", sagt er. An Bayern habe er die warmherzige Art zu schätzen gelernt. Der Australier ist nicht aus privaten Gründen in die Region gezogen. Als CEO der neu gegründeten Audi Formula Racing GmbH verantwortet er den Formel-1-Einstieg von Audi mitsamt der Motorenentwicklung in Neuburg. Baker spricht im NR-Interview von einer "Chance, die man nur einmal im Jahrzehnt bekommt". So langsam zeichnet sich konkret ab, was das Projekt für die Stadt Neuburg und die Anwohner bedeutet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen