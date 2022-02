Weniger Verkehrsunfälle im Raum Neuburg als im Vorjahr

Pandemiebedingt gibt es in ganz Deutschland weniger Verkehrsunfälle. Auch im Raum Neuburg sind die Zahlen geringer als vor Corona. Welche Unfälle die Polizeiinspektionen beschäftigten.

2021 ist neuer Anwärter für das Jahr mit den landesweit wenigsten Verkehrstoten seit Einführung der deutschen Unfallstatistik 1953. Auch im vergangenen Jahr beschäftigte die Corona-Pandemie die Menschen in Deutschland. Die weiterhin grundlegende Angst vor Infektionen, der zweite Corona-Lockdown von Januar bis Mai 2021 sowie diverse Einschränkungen bei Reisen und Kontakten haben die Mobilität auch im vergangenen Jahr maßgeblich mit beeinflusst. Darüber hinaus arbeiteten die Menschen vermehrt von zu Hause aus und führten deutlich weniger Geschäftsreisen durch.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord zeigt die Verkehrsunfallentwicklung des Jahres 2021 zwar eine geringfügig steigende Tendenz bei den Gesamtunfallzahlen im Vergleich zum Vorjahr, bleibt jedoch deutlich unter den Zahlen der Jahre vor der Pandemie.

Im Bereich der Neuburger Polizei gingen die Verkehrsunfälle des Jahres 2021 im Vergleich zum Jahr 2020 leicht zurück. Waren es damals noch 1630 gezählte Unfälle, ereigneten sich im vergangenen Jahr insgesamt 1600 Verkehrsunfälle im Raum Neuburg.

Verkehrsunfälle in Neuburg gehen im Vergleich zum Vorjahr leicht zurück

Bei 185 dieser Unfälle wurden insgesamt 226 Personen verletzt, es gab 53 Schwerverletzte, drei Menschen verloren ihr Leben. Bei 30 Unfällen, die aufgenommen wurden, war Alkohol im Spiel. Im vergleich zum Jahr 2020 war dies eine Steigerung um zwei Unfälle. Vier Unfälle ereigneten sich im vergangenen Jahr auf dem Schulweg. Dabei wurden insgesamt vier Schüler verletzt.

Auch die Wildunfälle sind im Neuburger Polizeibereich leicht zurückgegangen. 2021 wurden 574 Wildunfälle verzeichnet (2020: 576). Mit Abstand die meisten Wildunfälle ereigneten sich mit Rehen (443), danach folgen Hasen (46), Füchse (27), Dachse (16), Wildschweine (15) und Greifvögel (11).

In Neuburg ereigneten sich im vergangenen Jahr 79 Unfälle, bei denen Radfahrer beteiligt waren. Bei 73 dieser Unfälle wurden Personen verletzt, davon 20 schwer, eine Radfahrerin verlor ihr Leben.

Als Hauptursachen für die Unfälle gibt die Polizei verschiedenes Fehlverhalten im Straßenverkehr an. Dazu gehört falsches Abbiegen oder Wenden sowie Rückwärtsfahren, außerdem zu geringer Sicherheitsabstand beim Fahren. Zudem wurde mehrfach die Vorfahrt oder generell die Straßenverkehrsordnung verletzt.

Die Unfallschwerpunkt des Jahres 2021 sind die Kreuzung Monheimer/ Ingolstädter Straße, die Bundesstraße 16, die Staatsstraßen 2214 (Verbindungsstraße Irgertsheim/Neuburg) und 2043 (Verbindungsstraße Staustufe Bergheim bis nach Nazibühl) sowie die Kreisstraße ND 8 (Landkreis Donau-Ries).

Besonders oft gibt es in Neuburg Verkehrsunfälle an der B16

Insgesamt ereigneten sich im Jahr 2021 in Schrobenhausen 1014 (2020: 996) Verkehrsunfälle, eine Steigerung zum Vorjahr von 1,9 Prozent. Einen ähnlichen Anstieg, nämlich von zwei Prozent, gab es bei den Wildunfällen. Die Polizei Schrobenhausen verzeichnete 467 Unfälle, die mit Rehen (352), Hasen (48), Wildschweinen (18), Füchsen (17), Dachsen (18) und anderen wilden Tieren (14) passierten. Die Unfälle in diesem Bereich erreichten pandemieunabhängig einen neuen Höchststand.

Betrachtet man die Unfälle, bei denen Personen verletzt wurden, ist auch hier ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Waren es im Jahr 2020 noch 167 Unfälle mit Verletzten, ereigneten sich 2021 insgesamt 170 Unfälle mit Personenschaden. Eine erfreuliche Entwicklung gab es bei den Unfällen, bei denen Beteiligte schwere Verletzungen davontrugen. Die Zahl sank in diesem Bereich leicht auf 35 (2020:39). Drei Menschen haben im vergangenen Jahr ihr Leben im Straßenverkehr verloren.

Deutlich angestiegen ist im vergangenen Jahr die Zahl der Unfälle, die durch Raser verursachten wurden. Waren es im Jahr 2020 noch 25 Unfälle dieser Art, verzeichnete die Polizei 2021 45 solcher Unfälle. Die Radfahrunfälle sind 2021 im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken, von 63 Unfällen im Jahr 2020 auf 61 Unfälle im Jahr 2021.

Pandemie sorgt in Ingolstadt und Neuburg-Schrobenhausen für weniger Verkehrsunfälle

Keine Veränderung gab es bei den Verkehrsunfällen, die unter Drogeneinfluss zustande kamen. Diese bewegen sich auf dem gleichen Niveau wie in den vorangegangenen Jahren. Insgesamt 3869 Verkehrsunfälle haben sich 2021 in Ingolstadt ereignet. Damit ist die Zahl im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen, 2020 waren es noch 3902 Unfälle, es handelt sich also um einen Rückgang von etwa einem Prozent.

Bei diesen Unfällen haben sich insgesamt 681 (2020:725) Beteiligte verletzt, zwei Menschen verloren dabei ihr Leben. Im Jahr 2020 waren es noch fünf Menschen, die bei Verkehrsunfällen tödlich verletzt wurden. Bei 71 Unfällen spielte im vergangenen Jahr Alkohol eine Rolle. Andere Rauschmittel, wie Drogen, wurden bei sieben Unfällen von der Polizei festgestellt.

Im Zehnjahresvergleich zeigt sich deutlich, dass seit Beginn der Pandemie im Jahr 2020 die Zahlen auch in Ingolstadt rückläufig waren. 2019 verzeichnete die Polizei dort noch 5127 Verkehrsunfälle.