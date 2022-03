Wenn das Kind nicht mehr da ist: Elisa startet Trauergruppe

Im März bietet die Elisa-Familiennachsorge in Neuburg wieder eine Trauergruppe für Eltern an, die ihr Kind verloren haben.

Es ist unmöglich, jemanden zu vergessen, den du in deiner Zukunft haben wolltest... „Das Gute ist, das müssen wir nicht!“ sagt Nadine Kotzur, Mutter eines verstorbenen Kindes und Mitbegründerin der Gruppe „Weiterleben ohne Dich“ für trauernde Eltern unter dem Dach der Elisa-Familiennachsorge. Gemeinsam mit Simone Haftel, Sozialpädagogin und Systemische Familientherapeutin, bietet der gemeinnützige Verein ab 25. März wieder eine geschlossene Trauergruppe für Eltern eines verstorbenen Kindes an – unabhängig vom Alter und davon, ob das Kind durch Krankheit, Unfall, plötzlichen Kindstod, Suizid oder anderweitige Gründe verstorben ist.

Dabei werden an acht Abenden die verschiedenen Facetten der Trauer im Zeitverlauf besprochen, ergänzt durch praktische Übungen auch für zu Hause. „Es tut gut, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen, denn wer es selbst erlebt hat, kann nachvollziehen, wie ich mich fühle“, lauten die Erfahrungen aus den Gruppen der vergangenen Jahre. Neben Zeit für gemeinsame Gespräche und Erfahrungsaustausch soll den Eltern aber auch Werkzeug mit an die Hand geben werden, um im Alltag besser zurechtzukommen. Diesen Part übernimmt Simone Haftel, die bereits viele Jahre Familien in dieser schweren Situation begleitet hat.

Die Trauergruppe der Familiennachsorge Elisa findet in Neuburg und Ingolstadt statt

„Du musst loslassen, du musst vergessen, du darfst nicht daran denken.“ Solche oder ähnliche Aussagen hat auch Nadine Kotzur immer wieder gehört, nachdem ihr Kind gestorben war. Aber muss man das wirklich? „Nein. In unserer Gruppe möchten wir den Eltern vermitteln, dass es nicht um Loslassen oder Vergessen geht – wie auch, sein eigenes Kind kann man nicht vergessen. Vielmehr geht es darum, das verstorbene Kind in dieses neue, andere Leben zu integrieren“, erklärt Simone Haftel.

Die Elisa-Familiennachsorge lädt alle Eltern, die um ein Kind trauern (Mutter und/oder Vater), zur Gruppe „Weiterleben ohne Dich“ ein. Sie findet etwa alle zwei Wochen in den Räumen von Elisa in der Bahnhofstraße 103b in Neuburg oder am neuen Standort in Ingolstadt in der Stinnesstraße 6 statt. Die Gruppe startet am 25. März und endet im Juli nach insgesamt acht Terminen.

Anmeldung bis spätestens 18. März bei Nadine Kotzur (Telefon 0160/96817223 oder Mail an: nadine.kotzur@elisa-familiennachsorge.de) oder Simone Haftel (Telefon 0176/70769153 oder simone.haftel@elisa-familiennachsorge.de). Sollten Präsenztreffen aufgrund von Corona-Beschränkungen nicht möglich sein, wird es voraussichtlich Online-Sitzungen geben. (nr)

Lesen Sie dazu auch