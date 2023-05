Neuburg

vor 53 Min.

Neuer Name: Wenn das "n" beim Brandlbad plötzlich fehlt

Plus Kaum aufgehängt, schon entdeckt: Ein neues Banner am Imbiss des Neuburger Freibades sorgt für Gesprächsstoff. Hierzu ein paar Zeilen, die mit Humor zu nehmen sind.

Von Barbara Wild

Keine Woche mehr, da wird im Freibad in Neuburg die Saison eröffnet. Schon jetzt laufen die Vorbereitungen bevor am Freitag bereits vorab einige bekannte Personen im Neuburger Stadtgeschehen die Wassertemperatur testen und mit dem mittlerweile schon traditionellen Sprung mit Gespritze - denn Arschbombe schreibt man ja nicht in der Zeitung - die Becken freigeben. Doch während das eine kaum eine Neuigkeit, wissen die wenigsten bisher: Das Brandlbad hat einen neuen Namen. Oder?

Das Bad - bisher offensichtlich nach dem regionalen Bundestagsabgeordneten Reinhard Brandl ( CSU) benannt - wurde nun einer neuen, prominenten Person gewidmet. Der Motorrad-Weltmeister Stefan Bradl kommt anscheinend jetzt zum Zug. Der Beweis: Das neue Banner am Bradlbad-Imbiss.

