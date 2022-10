Wenn der Trauerredner in Neuburg den Pfarrer ersetzt

Plus Cay Fraas gestaltet als Trauerredner würdevolle Abschiedszeremonien. Diese können sowohl christlich als auch weltlich ausgerichtet sein. Immer mehr Menschen entscheiden sich dafür – auch im Raum Neuburg.

Cay Fraas ist Bestattermeister in Neuburg. Wenn er eine Beerdigung organisiert, ist er darum bemüht, „professionelle Distanz“ zu wahren. Der 30-Jährige ist aber auch Trauerredner. Emotionalen Abstand einzuhalten fällt dabei nicht ganz so leicht.