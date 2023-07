Neuburg

13:15 Uhr

Wenn die Landsknechte beim Schloßfest ihre Kampfeslust zeigen

Plus Die Woazenbuam sind vom Schloßfest nicht wegzudenken. Bei den Reiterspielen zeigen sie, wie hart das Landsknechtsleben einst war.

Von Peter Maier

Freitag, 30. Juni, 16 Uhr, Landsknechtslager am Nadelöhr in der Altstadt. Die Trommel ruft - in Erinnerung an Corona - Landsknechte und Marketenderinnen mit dem neuen Spruch „Landsknecht' herbei, die Pest ist vorbei“. Zu drohend hallendem Trommelklang marschieren die Neuburger Woazenbuam mit ihrem Tross durch das Nadelöhr in Richtung Donau. Zum Erstaunen vieler Landsknechte fehlt ein wichtiger Weggefährte. Althauptmann und Woazenbuamchef Horst Bollinger hat kurzfristig die Waffengattung gewechselt und bei der „Marine“ angeheuert.

Einen Landsknechtshumpen als „Dankeschön für den Überfall“ an die Traube-Wirtin. Thomas Hornauer, Stephanie Höck, Alexander Strauß und Alexandra Schwarz (von links) freuen sich darüber. Foto: Peter Maier

Die Landsknechte schalten beim Schloßfest mit ihren Lanzen auf Angriff

Erst als die Zille an der Donautreppe anlegt, schließt er sich den Landstreitkräften an. Bereits an der Kreuzung zur Luitpoldstraße ruft Hauptmann Alexander Strauß aus voller Kehle „Landsknechte, auf zum Igel.“ Diese Abwehrformation quittieren die zahlreichen Schaulustigen mit tosendem Beifall. In der Luitpoldstraße angekommen, zeigen die Landknechte die „Mauer.“ Hier schalten die Krieger auf Angriff und richten ihre Lanzen nach vorne gegen einen möglichen Feind.

