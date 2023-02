Wenn ein Kind stirbt: Elisa hilft bei der Trauerbewältigung

Ab März bietet die Elisa-Familiennachsorge in Neuburg wieder eine Trauergruppe für Eltern an, die ihr Kind verloren haben.

„Es tut gut, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen, denn wer es selbst erlebt hat, kann nachvollziehen, wie ich mich fühle.“ Diese Erfahrungen konnten schon viele Mütter und Väter machen, die ein Kind verloren und Hilfe bei der Trauerverarbeitung angenommen haben. Die Elisa-Familiennachsorge bietet auch im März wieder eine Trauergruppe für Eltern eines verstorbenen Kindes an. Dabei ist es unerheblich, wie alt das Kind war und ob es durch Krankheit, Unfall, plötzlichen Kindstod, Suizid oder anderweitige Gründe verstorben ist.

Die Gruppen leiten Nadine Kotzur, Mutter eines verstorbenen Kindes und Mitbegründerin der Gruppe „Weiterleben ohne Dich“, sowie Simone Haftel, Sozialpädagogin und Systemische Familientherapeutin. An acht gemeinsamen Abenden werden nicht nur die verschiedene Facetten der Trauer im Zeitverlauf besprochen. "Wir möchten den Eltern auch Werkzeuge mit an die Hand geben, um vor allem im Alltag besser zurechtzukommen“, erklärt Simone Haftel, die bereits viele Jahre Familien in dieser schweren Situation begleitet.

Elisa-Familiennachsorge kümmert sich um Eltern, deren Kind gestorben ist

Ziel der beiden Elisa-Mitarbeiterinnen ist es nicht, dass Eltern über die Trauerarbeit lernen loszulassen oder zu vergessen, sondern dass sie ihr verstorbenes Kind in das neue, andere Leben integrieren. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Trauergruppe treffen sich dazu in den Räumen von Elisa in der Bahnhofstraße 103b in Neuburg (5. Stock) oder am neuen Standort in Ingolstadt in der Stinnesstraße 6 ab dem 24. März im zirka zweiwöchigen Rhythmus jeweils freitags von 18.30 bis 20 Uhr. Der erste Termin findet in Neuburg statt.

Anmeldungen bis spätestens Freitag, 10. März, bei Nadine Kotzur (0160/96817223 oder nadine.kotzur@elisa-familiennachsorge.de) oder Simone Haftel (0176/70769153 oder simone.haftel@elisa-familiennachsorge.de). (AZ)