Wenn Stimmen sich vereinen: Neuburger Madrigalchor probt für Barockkonzert

Plus Der Neuburger Madrigalchor plant ein Konzert in der Christuskirche. Aktuell laufen die intensiven Proben. Dabei wird der ganze Körper mit einbezogen.

Von Brigitte Clemens

Aus verschiedensten Alltagssituationen kamen die aktiven Mitglieder des Neuburger Madrigalchores zu intensiven Proben zusammen, denn der Chor schenkt dem Sprichwort „Ohne Fleiß kein Preis!“ unbedingten Glauben. Ein Andachtskonzert steht nämlich am Samstag, 9. März, um 19 Uhr bei freiem Eintritt in der Christuskirche an. Der Madrigalchor, aktuell ein Projektchor, nimmt den tags darauf zu feiernden Sonntag "Laetare" als Aufhänger, der schon mal einen Ausblick auf die österliche Vorfreude gibt. Ein Konzerttitel ergibt sich aus dem Hauptwerk, das der A-cappella-Chor präsentieren wird und lautet der Motette von Johann Sebastian Bach, BWV 227 entsprechend "Jesu, meine Freude".

Tobias Kraft wird ein Orgelstück von dem Barock-Komponisten Benedetto Marcello spielen und zusammen mit Alexander Großnick eine Improvisation "im Bach'schen Stil" für Klarinette und Orgel aufführen. Der Chor rundet das Konzert mit zwei Chorwerken von Heinrich Schütz (Ehre sei Dir, Christe) und William Byrd (Ave verum corpus) ab. Bekannt als vielseitiger Chor für „hörbare Begeisterung“, der eine Entwicklung vom "Schloßfest-Ensemble" zum Konzertchor durchlaufen hat, Kulturpreisträger der Stadt Neuburg ist und aktuell durch Kooperation zwischen Madrigalchor (Gabriella Lay) und Christuskirche (Tobias Kraft) stolz auf eine Chorstärke von annähernd 50 Sängern und Sängerinnen sein kann, muss jedoch für sein Markenzeichen „Vielseitigkeit“, mit einer Spannbreite von der Alten Musik bis zur Moderne, auch gehörig etwas tun.

