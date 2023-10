Wer hat einen schönen Weihnachtsbaum für die Stadt Neuburg?

Die Adventszeit rückt näher. Hierfür sucht die Stadt Neuburg nach schönen Christbäumen von Privatleuten.

Die Stadt Neuburg sucht mehrere Weihnachtsbäume zur Verschönerung des Stadtbilds in der Adventszeit. Wer eine schön gewachsene Tanne oder Fichte im Garten stehen hat und den Baum ohnehin loswerden will, ohne die Fällung und Entsorgung bezahlen zu müssen, kann sich an die Stadt Neuburg wenden.

Stadt Neuburg sucht Christbäume

Deren Profis fällen geeignete Bäume dann fachmännisch, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Die künftigen Christbäume sollten im Idealfall zwischen acht und zwölf Meter hoch sein. Interessierte Bürger wenden sich an Uwe Johannsen, Telefon 08431/6412812 oder uwe.johannsen@neuburg-donau.de. (AZ)