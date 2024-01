Wer hatte Grün? Zeugen zu Autounfall in Neuburg gesucht

In der Ingolstädter Straße in Neuburg kommt es zu einem Autounfall. Doch die Beteiligten widersprechen sich in den Aussagen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Nach einem Verkehrsunfall an der Einmündung Ingolstädter Straße und Monheimer Straße am 14. Januar ist es zu widersprüchlichen Angaben der Beteiligten gekommen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Gegen 14.25 Uhr war eine 82-jährige Autofahrerin aus Neuburg auf der Ingolstädter Straße stadteinwärts unterwegs. Ein 86-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Eichstätt bog laut Polizeibericht zur gleichen Zeit von der Monheimer Straße nach rechts in die Ingolstädter Straße in Richtung Innenstadt ein.

Neuburger Polizei sucht Zeugen nach Unfall an einer Kreuzung

Dabei kam es zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich auf rund 4500 Euro. Beide Fahrer machten unterschiedliche Angaben zur Ampelschaltung an der Kreuzung und gaben an, jeweils bei Grün gefahren zu sein. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08431/6711-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

