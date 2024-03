Wer will mehr für den Klimaschutz in Neuburg tun?

Im April startet die Vhs einen neuen Kurs. Dabei geht es an sechs Terminen erfahren Interessierte mehr über Klimaschutz, Klimawandel und Klimaanpassung.

Die Klimakrise ist längst auch vor unserer Haustür angekommen. Viele Menschen in einigen Regionen Deutschlands erleben dies immer öfter hautnah. Häufigere Starkregenereignisse, Dürren oder Dauerregen und immer mehr Hitzetage gehören leider mittlerweile zum Alltag. Aber wie kann sich Neuburg gegen die Folgen der Klimakrise wappnen? Wie vor der Haustür Klimaschutzmaßnahmen umsetzen? Wissen dazu vermittelt der Volkshochschulkurs „Klimafit“.

Hier können sich Interessierte ab April weiterbilden, um Neuburg gemeinsam klimafreundlicher zu gestalten. Der Kurs findet unter Leitung von Umweltpädagogin Renate Schwäricke statt, die Stadt Neuburg wird vertreten durch Birgit Bayer-Kroneisl von der Stabstelle Umwelt und Agenda 21.

Sechs Abende im Zeichen des Klimaschutzes bei Kurs in Neuburg

Den Kurs „Klimafit“ haben der WWF Deutschland und der Helmholtz-Forschungsverbund „Regionale Klimaänderungen und Mensch" (REKLIM) 2017 gemeinsam entwickelt. Als dritter Projektpartner im Konsortium führt die Universität Hamburg die sozialwissenschaftliche Begleitforschung zum Projekt durch. Der Kurs wird federführend von einer Umweltpädagogin gestaltet und moderiert. Renommierte Forschende bereichern den Kurs mit Fachbeiträgen. Der Praxisbezug wird durch lokale Klimaschutzverantwortliche und Vertreter von lokalen Initiativen hergestellt. Der Kurs wurde Ende vergangenen Jahres mit der „Nationalen Auszeichnung – Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und der Deutschen UNESCO-Kommission ausgezeichnet.

An sechs Kursabenden – vier in Präsenz und zwei online – erfahren Interessierte mehr über Klimaschutz, Klimawandel und Klimaanpassung. Dabei haben die Kursteilnehmenden die Möglichkeit, sich mit führenden Klimawissenschaftler:innen, regionalen und lokalen Expert:innen und Initiativen auszutauschen. Sie lernen die Ursachen der Klimakrise von der globalen über die regionale hin bis zur lokalen Ebene kennen und auch, was sie in ihrem Umfeld dagegen tun und wie sie sich in Neuburg für den Klimaschutz engagieren können. (AZ)

Info: Der Neuburger „Klimafit“-Kurs startet am 17. April. Die Teilnahmegebühren betragen 12 Euro, die Teilnahme wird mit einem Zertifikat am Ende des Kurses gewürdigt. Informationen in der Geschäftsstelle der Vhs Neuburg 08431/9119. Teilnahme nur nach Anmeldung unter Telefonnummer 08431/9119, per Mail unter info@vhsneuburg.de oder unter www.vhsneuburg.de.

Lesen Sie dazu auch