Wer will Mitglied der Gartenjury in Neuburg-Schrobenhausen werden?

Der Landesbund für Vogel- und Naturschutz startet im Frühjahr zum zweiten Mal sein Projekt „Vogelfreundlicher Garten“. Mittlerweile haben sich bereits viele Menschen angemeldet, um ihren Garten auszeichnen zu lassen. Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen werden jedoch noch dringend Menschen, gesucht die Lust haben, Teil der ehrenamtlichen Gartenjury zu werden.

Wer seinen Garten naturnah gestaltet, den belohnen der bayerische Naturschutzverband LBV (Landesbund für Vogel- und Naturschutz) und das Bayerische Artenschutzzentrum des Landesamts für Umwelt (LfU) auch in diesem Jahr wieder mit der Plakette „Vogelfreundlicher Garten“. Im Frühling 2023 startet das gleichnamige Projekt in die zweite Runde.

In vielen Landkreisen sucht der LBV noch dringend naturbegeisterte Menschen, die Lust haben, Teil der ehrenamtlichen Gartenjury zu werden. Für Interessierte findet am 1. März ein bayernweiter Online-Informationsabend statt. Anmeldungen zu der Veranstaltung sowie zur Gartenjury sind möglich unter www.vogelfreundlichergarten.de.

Umwelt und Nachhaltigkeit: Hecken, Totholz und Teich bieten Tieren ein Zuhause

„Der Beitrag von Gärten zum Artenschutz wird oft unterschätzt. Wenn ich in einem Garten viele verschiedene Strukturelemente wie Hecken, Totholzhaufen oder einen Teich entdecke, dann weiß ich, dass das auf jeden Fall einen positiven Einfluss auf die Artenvielfalt hat. Als Gartenbewerter treffe ich Menschen, die diese Gedanken teilen und das macht Mut“, berichtet LBV-Gartenbewerter Tammo Loup aus München.

Als Teil der Gartenjury haben er und die anderen Bewerter im ersten Projektjahr bereits über 1250 von den mehr als 2600 angemeldeten Gärten in Bayern begutachtet und mit der Plakette „Vogelfreundlicher Garten“ ausgezeichnet. Um möglichst viele weitere Gärten zu prämieren, ist der LBV für das Frühjahr 2023 bayernweit auf der Suche nach weiteren Gartenbewerterinnen und -bewertern. Eine Karte, die zeigt, in welchen Landkreisen noch dringend Jurymitglieder gebraucht werden, findet sich unter lbv.de/gartenjury In einer verbindlichen Schulung werden interessierte Ehrenamtlichen mit dem nötigen Wissen und den Materialien für die Bewertungen ausgestattet.

Garten in Neuburg und Umgebung: Um was es bei dem Projekt des LBV geht

Die von LBV und LfU verliehene, kostenlose Gartenplakette „Vogelfreundlicher Garten“ ist eine Wertschätzung und Auszeichnung von besonders vogelfreundlichen und artenreichen Gärten, egal ob groß oder klein. Mit der Auszeichnung wollen wir ein Umdenken in Gang setzen und die Akzeptanz für etwas mehr Wildnis vor der eigenen Haustür erhöhen. Die Bewertung erfolgt durch ein ehrenamtliches Team der LBV-Gartenjury nach einem festgelegten Kriterienkatalog. Werden genügend Kriterien erfüllt, erhält der Garten die Plakette, mit der öffentlich gezeigt wird, dass dieser vogelfreundlich ist. Die Aktion findet im Rahmen der Kampagne gArtenvielfalt des LfU statt. Umweltminister Thorsten Glauber ist der Schirmherr. (AZ)

