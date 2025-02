Wer zum Goldschmieden oder „Biertasting“ will, ist hier genau richtig

Vom Goldschmieden über ein Weißwurstfrühstück beim bayrischen Brunch bis zum „Biertasting“. Es ist seit Jahren bekannt, dass solche Kurse nur in einem Heft in Neuburg zu finden sind: dem Programmheft der Volkshochschule (Vhs). Jedes Jahr lassen sich die Organisatoren und Dozenten wieder ein kreatives Angebot einfallen. So stellte die Vhs mit Geschäftsführerin Christa Jerominek-Mundil nun wieder ihr vielfältiges Programm vor.

Die erste Besonderheit ist schon beim Programmheft der Fall. Während in den vergangenen Jahren ein „quadratisches“ Heftchen ausgeteilt wurde, gibt es diesmal ein großes Din A4 Heft. Zusätzlich wird das Programm zum ersten Mal bei den Haushalten in die Briefkästen ausgeteilt. „Das Feedback zum neuen Format ist bisher phänomenal“, erklärt Jerominek-Mundil und fügt an: „Unser Programm ist sehr viel übersichtlicher gestaltet.“

Zusätzlich darf man auch bereits über 3000 Anmeldungen mehr als im vergangenen Jahr verzeichnen. So liegt die Anmeldequote nun bei 17.360 für das Jahr 2025. Der Grund sei vor allem das immer breiter gefächerte Angebot von lohnenswerten Kursen. „Unser Programm zielt auf alle Bereiche ab“, erklärt die Geschäftsführerin und fügt an: „Bei uns ist für jedes Alter und vielen Interessenbereichen etwas zu finden.“

Christa Jerominek-Mundil präsentiert neues Vhs-Kursangebot

Auf der Vorderseite des Programmbuches ist groß der diesjährige Leitspruch „sei kein Schaf“ zu sehen. Damit wolle man die Menschen überreden, sich etwas Neues zu trauen und auch mal mit seinen eigenen Interessen aus der Menge herauszustechen. „Bei unserem vielfältigen Programm findet jeder etwas. Man muss sich nur trauen.“ Neben den Kursen, die Mut fordern, sind jedoch auch viele nützliche Aktivitäten und Vorträge zu finden. So gibt es die Möglichkeit Sprachkenntnisse bei den zahlreichen Sprachkursen zu erwerben oder auch sogenannte EDV Kenntnisse über Computerkurse zu bekommen.

Aber auch außergewöhnliche Kurse wie der Bau einer Trockentoilette für den eigenen Garten oder eine Kulturreise durch Irland sind beim Durchblättern des Programmes nicht zu übersehen. Wer sich dagegen auf einem hohen Niveau informieren will, hat die Möglichkeit, sich online bei Vorlesungen anerkannter Professoren zuzuschalten. Und auch das aktuelle Thema Künstliche Intelligenz wird bei zahlreichen Vorträgen nicht außen vor gelassen.

Auch bei den Kursen zur Frauengesundheit sei die Nachfrage laut Jerominek-Mundil bereits sehr hoch. Insbesondere Yoga sei ein Dauerbrenner. Wer sich jedoch zu alt fühlt, um bei den Yoga- und Tanzkursen noch mitzuwirken, hat die Möglichkeit sich bei der Tanzfitness für Senioren fit zuhalten.

Neuburgs Volkshochschule bietet in neuem Programm auch exotische Kurse an

Auch für Kinder ist das Programm vielfältig gestaltet. Es hätten laut Jerominek-Mundil doppelt so viele Kurse veranstaltet werden können, jedoch fehle dafür die staatliche Unterstützung. „Wir finanzieren unsere Kurse, welcher oft billiger sind als der Wert, welchen sie vermitteln, oft per staatlicher Unterstützung“, erklärt die Leiterin und fügt an: „Diese gilt leider nur für Erwachsenenkurse. Für den Kinder- und Jugendbereich sind andere Organisationen wie das „Juze“ zuständig. Deshalb bieten wir ,nur‘ 56 Kurse für Kinder und Jugendliche an.“

Neben den Kursen ermöglicht jedoch auch die Kooperation mit der Wirtschaftsschule Neuburg den Zulauf vieler neuer Interessenten. Und auch durch die Migranten- und Einbürgerungskurse konnte die Vhs bereits viele Interessenten sowie auch zwei neue Kursleiter gewinnen. Wer Interesse an bestimmten Aktivitäten hat oder bereit ist, ein neues Hobby zu finden, sollte laut Jerominek-Mundil nicht zögern und sich anmelden. Die Programmhefte liegen derweil in der Stadtbücherei, der Vhs sowie in mehreren Geschäften aus.

Alle Kurse der Vhs sind auch online zu finden und können dort gebucht werden. Interessierte finden dort Informationen, ob der Kurs noch freie Plätze hat und wie viel die Teilnahme kostet. Ab 10. Februar startet die Anmeldung für die neuen Kurse. Weitere Informationen unter https://www.vhsneuburg.de/ im Internet.