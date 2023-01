Werkleiter überrascht: Neuburger sind beim Gas echte Sparmeister

Plus 2022 wurden die Bürgerinnen und Bürger zum Energiesparen aufgerufen. Die Neuburger Stadtwerke präsentieren die Ergebnisse und sind selbst überrascht.

Weniger heizen, früher die Lichter ausschalten, Elektrogeräte sparsam betreiben: Der Wunsch an die Bürgerinnen und Bürger im vergangenen Jahr war klar. Wegen der Energiekrise waren sie zum Strom- und Gassparen aufgerufen. Ob das in Neuburg geklappt hat, konnten die Stadtwerke erst durch die Ergebnisse der Zähler erkennen, die die Bürger jüngst melden sollten. Die Zahlen sind nun da und überraschen auch Werkleiter Richard Kuttenreich.