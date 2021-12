Neuburg

Widerstand gegen Baumfällungen: Neuburger Stadträte besuchen Englischen Garten

Plus Kritiker wollen den Holzeinschlag im Englischen Garten in Neuburg verhindern. Staatsforst und Wittelsbacher Ausgleichsfonds sehen dringenden Handlungsbedarf beim Eschensterben.

Von Winfried Rein

Kommt es im Januar zu einem massiven Holzeinschlag im Englischen Garten in Neuburg oder nicht? In einem zweistündigen, eiskalten Ortstermin befassten sich Stadträte, Staatsforst-, Naturschutz- und WAF-Vertreter am Montag mit dieser Frage. Entschieden wird sie erst im Rahmen der kommenden Stadtratssitzung im Kolpinghaus.

