vor 47 Min.

Wie ein Neuburger Garten zum Zuhause für Bienen, Dachs und Spatzen wurde

Plus Im Landkreis wurden wieder Naturgärten zertifiziert. Ein Rundgang über Ruth Stigelmairs Grundstück zeigt, wie aus dem Garten ein Zuhause für alle Lebewesen werden kann.

Von Tabea Huser

Ein kleines Gartenhaus steht umgeben von alten Obstbäumen inmitten einer großen Grünfläche. Das Dach des Häuschens leuchtet rot, fast so rot wie die reifen Tomaten und Erdbeeren in den Beeten daneben. Seit 1936 befindet sich das Gartenhaus auf dem Grundstück von Ruth Stigelmair. Daneben steht ein genauso alter Birnbaum, der noch Früchte trägt. Egal in welche Richtung man sich dreht, sattes Grün ist zu sehen. Auf der Wiese blühen auch im September noch orange und violette Blumen.

Wer vor dem Tor an der Ingolstädter Straße steht, kann kaum erahnen, was sich hinter den hohen Hecken befindet. Der über 5000 Quadratmeter große Garten liegt gut geschützt hinter dem Wohnhaus. Es ist verstecktes Kleinod, das vor fast 90 Jahren vom Schwiegervater von Ruth Stigelmair dort angelegt wurde. Die Neuburgerin übernahm das Grundstück später und vermietete es Anfang der 90er-Jahre an Dirk Nietfeld und Marika Wiener. Sie bewirtschaften es seither - und man merkt, wenn man zwischen Bäumen und Beeten durchwandelt, in jeder Ecke des Gartens steckt Liebe. Nun ist der Garten im Rahmen der Initiative "Naturgarten - Bayern blüht" ausgezeichnet worden. Der Garten ist damit ein positives Beispiel für einen artenreichen Garten.

