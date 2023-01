Wie das Brückenkollektiv junge Kultur in Neuburg neu definieren will

Plus Geboren aus einer ambitionierten Idee, ist das Brückenkollektiv inzwischen auf dem besten Wege, junge Kultur in Neuburg neu zu definieren. Welche Ideen im Raum stehen.

So ganz recht ist es Tobias Albrecht mittlerweile nicht mehr, im Mittelpunkt zu stehen und das alleinige Gesicht des Brückenkollektivs zu sein. Das ist verständlich, schließlich ist der zugehörige, im letzten Oktober gegründete Verein auf nunmehr 26 Mitglieder angewachsen, also zu einem echten Kollektiv geworden. Andererseits jedoch bildet der 33-jährige Siebdrucker zusammen mit seiner Freundin Anneka Bailie den Vorsitz des Vereins und bleibt die zentrale, treibende Figur der Truppe.