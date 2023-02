Neuburg

vor 17 Min.

Wie das Ehrenamt einer Neuburgerin nach einem Schicksalsschlag Kraft gibt

Als 2015 und im vergangenen Jahr zahlreiche Flüchtlinge in den Landkreis kamen, half Birgit Kellerer von Anfang an mit. Hier kümmerte sie sich um die Essensausgabe.

Plus Blutspende, Flüchtlingshilfe, Donauschwimmen: Überall dort, wo der BRK-Kreisverband im Einsatz ist, ist auch Birgit Kellerer nicht weit. Warum das Ehrenamt für sie so wichtig ist.

Von Katrin Kretzmann Artikel anhören Shape

"Wir suchen dringend weitere Mitarbeiterinnen, die uns bei unserer ehrenamtlichen Tätigkeit unterstützen." Dieser Satz stand auf einem Zettel, den Elke Heyne nach einer Gymnastikstunde in der Umkleidekabine einer Neuburger Turnhalle an einem Herbsttag im Jahr 2005 verteilte. Unter den Sportlerinnen war auch Birgit Kellerer. Sie steckte den Zettel ein und las ihn zu Hause noch einmal in Ruhe durch. Die Verstärkung wurde für das Kreisauskunftsbüro des Neuburg-Schrobenhausener BRK gesucht. Kellerer hatte Interesse - und mit ihrer Beitrittserklärung startete sie ihre ehrenamtliche Tätigkeit beim Kreisverband, in der sie immer wieder aufs Neue ihre Erfüllung findet - besonders nach einem schweren Schicksalsschlag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen