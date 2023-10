Neuburg

18:03 Uhr

Wie der beste lebende Pianist in Neuburg solo spielte

Plus Er ist ein Superstar des Jazz, elegant, sympathisch - ein Gentleman. Zum dritten Mal in diesem Jahr war er in Neuburg. Diesmal solo. Was ihm an Neuburg so gefällt.

Von Reinhard Köchl

Was macht ein Superstar des Jazz, laut dem amerikanischen Fachmagazin Down Beat auch 2023 wieder der beste lebende Pianist des Planeten, zum dritten Mal innerhalb eines Jahres in Neuburg? „Mir gefällt die Stadt einfach“, antwortet Kenny Barron mit einem entwaffnenden Lächeln, „die Sonne, die Donau, der Birdland-Jazzclub. Ich komme immer wieder gerne hierher!“ Und so kam er.

Nach dem Faschingsdienstag (im phonstarken Quintett) und einem April-Termin (in seinem Lieblingsformat, dem Trio) gastierte der Mann aus New York nun am Tag der Deutschen Einheit im Stadttheater. Allein. Nur er, ein Steinway-Flügel, 88 schwarzweiße Tasten, zwei Pedale und ein erwartungsfrohes Publikum. Das Finale einer außergewöhnlichen Trilogie, mit der der Club den guten, alten Freund, der seit den 1990er Jahren regelmäßig in den Katakomben der Hofapotheke für musikalische Sternstunden sorgt, anlässlich seines 80. Geburtstag im vergangenen Juni ehren will.

