Wie die Neuburger Stadtgärtnerei gegen die Trockenheit kämpfen muss

Plus Die Neuburger Stadtgärtnerei musste sich wegen des extrem trockenen Sommers Hilfe beim Gießen suchen. Um Bäume und Pflanzen zu retten, wird einiges unternommen.

Schöner blauer Himmel, keine Wolke in Sicht, seit Tagen liegen die Temperaturen um die 30 Grad – herrlich. Doch nicht allen gefällt diese Hitze. Die Natur leidet unter der diesjährigen Trockenheit, darum musste sich die Stadtgärtnerei Hilfe suchen, um langfristige Schäden möglichst zu vermeiden.