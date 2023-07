Wie die Neuburger Wirtschaft nachhaltig werden kann

Am kommenden Dienstag, 4. Juli, lautet das Thema „Neue Berichterstattungs-Richtlinie der EU und die Wirtschaft in der Region“.

Die „Neuburger Nachhaltigkeitsgespräche“ gehen in die nächste Runde. Am kommenden Dienstag, 4. Juli, lautet das Thema „Neue Berichterstattungs-Richtlinie der EU und die Wirtschaft in der Region“. THI-Mitarbeiterin Annika Busche, Kommunikationsexperte Peter Heinrich und Nachhaltigkeitsmanager Daniel Kornreiter legen laut Mitteilung dar, welche Effekte die neuen gesetzlichen Vorschriften aus Brüssel auf die lokale Wirtschaft haben.

Blickt man auf den Einfluss, den die Wirtschaft auf Biodiversitätsverlust, soziale Ungleichheit und Klimawandel hat, dann wird klar, wie groß die Herausforderungen sind, heißt es. Wie sich die Geschäftstätigkeit auf Nachhaltigkeit auswirkt, war lange Zeit für viele Unternehmen ein Zukunftsthema. Mit der EU-Richtlinie zur Unternehmensberichterstattung wird die systemische Integration von Nachhaltigkeit in das Geschäftsmodell nun in die Gegenwart katapultiert. Das betrifft Unternehmerinnen und Unternehmer, Mitarbeitende, Investoren, Kunden und letztlich uns alle, so die THI in der Mitteilung.

Diskussion findet am Campus Neuburg statt

Die Diskussion findet von 18.30 Uhr bis 20 Uhr am Campus Neuburg (Gebäude 6) statt. Die „Neuburger Nachhaltigkeitsgespräche“ stehen allen Interessierten offen und die Teilnahme ist kostenlos. Mehr Informationen zu den einzelnen Gesprächsrunden und zur Anmeldung finden sich unter: www.thi.de/NNG.

Wesentlicher Aspekt der Neuburger Nachhaltigkeitsgespräche ist laut Stadt das Einbinden der Gäste in die Gesprächsrunden. Beiträge und Fragen sind erwünscht und stellen eine Bereicherung der Runde dar. Eingeladen sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger. Die Gespräche werden von Bernhard Mahler moderiert. Die Veranstaltung am kommenden Dienstag ist die letzte von insgesamt fünf Gesprächsrunden rund um das Thema Nachhaltigkeit. (AZ)