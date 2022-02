Neuburg

vor 22 Min.

Wie ein Gedankenspiel: Pianist Craig Taborn tritt im Neuburger Jazzkeller auf

Ganz ohne Vorlagen, voll von Gefühl: Pianist Craig Taborn wirkt im Birdland in Neuburg wie auf der steten Suche nach der passenden Melodie – und findet diese zum Schluss mit traumwandlerischer Sicherheit.

Plus Der amerikanische Pianist Craig Taborn interpretiert im Neuburger Jazzkeller seine Gedanken auf dem Klavier. Was dabei entsteht, ist ein Mix aus Stilen, der die Zuschauer in den Bann zieht.

Von Reinhard Köchl

Ein großes weißes Nichts. Keine Note auf dem Papier. Nur Ideen, Gedanken. Später, kurz vor der Pause, wird Craig Taborn dies wie folgt kommentieren: „Ich weiß nicht, wie ich anfange und was ich da spiele. Eigentlich sollte ich das nicht sagen, weil es unprofessionell klingt. Aber es ist nun mal so.“ Der 52-jährige amerikanische Pianist nimmt auf dem Klavierhocker Platz, legt die Finger in die Tasten und wartet. Dann drückt er langsam, kaum hörbar, eine Taste im Bassbereich, dann die nächste. Irgendwann kommt die rechte Hand dazu, kleine Melodien erwachen zum Leben, introspektive Musik voller spröder Schönheit und Zeitlosigkeit, wie Stalaktiten, die sich in einer Tropfsteinhöhle bilden. Mal eine Bluesfigur, dann scheinbar eine Ballade oder ein Kinderlied. Irgendwann glaubt man Standards herauszuhören oder ein verfremdetes „Blackbird“ von den Beatles.

