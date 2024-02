Neuburg

18:00 Uhr

Wie eine Kaffeerösterei aus Neuburg die Folgen der Huthi-Angriffe spürt

Plus 8000 Kilometer Luftlinie liegen zwischen dem Jemen und Neuburg an der Donau. Doch was dort passiert, hat Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft, wie das Beispiel einer kleinen Kaffeerösterei zeigt.

Von Barbara Wild

Manchmal ist die Weltpolitik vor der eigenen Haustür spürbar. Oder beim Kaffee in der Neuburger Innenstadt. "Ich habe niemals gedacht, dass Probleme des globalen Handels mein kleines Geschäft so stark beeinflussen", sagt Andreas Lettenmayer. Seit 25 Jahren betreibt er in der Weinstraße eine Kaffeerösterei und den dazugehörigen kultigen Ausschank Café Barista mit nur wenigen Sitzplätzen. Und aktuell spürt er mal wieder, dass am anderen Ende der Welt etwas aus den Fugen geraten ist. In diesem Fall: dass die Huthi-Rebellen im Suezkanal Frachtschiffe beschießen.

Lettenmayer ist wie viele Händler und Unternehmen abhängig von einer kalkulierbaren Lieferkette in Bezug auf Dauer und Kosten seiner bestellten Ware. Dass beim Baumarkt mal ein Regal leer bleibt oder Elektroartikel beim Onlinehändler angesichts der Probleme am Weltmarkt lange Lieferzeiten haben, ist dem Kunden wohl präsent. Doch dass selbst eine "Micro-Rösterei", wie Lettenmayer seinen Betrieb selbst nennt, unter einem Konflikt leidet, der 8000 Kilometer entfernt ausgetragen wird, damit habe er niemals gerechnet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen