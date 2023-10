Neuburg

vor 35 Min.

Wahl verloren: Wie es jetzt konkret für Matthias Enghuber (CSU) weitergeht

Plus Wie geht es für einen Abgeordneten weiter, der sein Mandat verliert? Matthias Enghuber landet finanziell weich. Doch er hat einen Entschluss bereits gefasst.

Von Barbara Wild Artikel anhören Shape

Tag zwei nach der verlorenen Landtagswahl für Matthias Enghuber (CSU). In seinem Stimmkreisbüro in Neuburg scheint eigentlich alles wie immer. Am Vormittag hat er die ersten Wahlplakate eingesammelt, es ist noch viel aufzuräumen. Wie es für ihn beruflich weitergeht, ist weiterhin offen. Die relevanten Stimmen sind ausgezählt, Enghuber wäre auf dem ersten Nachrückerplatz. Sprich: Sollte einer der gewählten Direktkandidaten in Oberbayern sein Amt nicht antreten oder niederlegen - der Neuburger würde wieder in den Landtag einziehe. Doch darauf warten oder hoffen will Enghuber nicht. Einen grundsätzlichen Entschluss hat er aber bereits gefasst.

"Ich schmeiße nicht hin", sagt er angesprochen auf die Möglichkeit, sich nach so einer persönlichen Enttäuschung ganz aus der Politik zurückzuziehen. Seit seinem zwölften Lebensjahr hat sich Enghuber in der CSU eingebracht. "Politik macht mir Spaß und es gibt mir was." Ein Schlussstrich mit 39 Jahren komme für ihn deshalb keinesfalls infrage, stellt er klar. Nachdem er sein Mandat im Landtag verloren hat, will er ehrenamtlich als Stadt- und Kreisrat weitermachen. Beruflich allerdings muss er sich umorientieren.

