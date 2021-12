Neuburg

vor 17 Min.

Wie großzügige Spenden einer schwer kranken Dreijährigen aus Neuburg helfen

Plus Eine schwere Behinderung der dreijährigen Tochter schränkt eine Familie aus Neuburg immens ein. Ein Beispiel, wie gemeinsame Unterstützung ihr wirklich helfen kann.

Von Manfred Dittenhofer

Sie wohnen in einer idyllischen Doppelhaushälfte im Osten Neuburgs. Ideal für eine vierköpfige Familie. Wenn aber das Wohnzimmer zur Intensivpflegestation wird, kann der Platz schnell eng werden. Sinja, die kleine Tochter von Nadine und Gero Kotzur, braucht diese intensive Pflege. Die Dreijährige leidet an einem äußerst seltenen Gendefekt und wird rund um die Uhr betreut. Das bedeutete bisher: Pflegezimmer gleich Wohnzimmer im Erdgeschoss, Bad im ersten Stockwerk. Nadine und Gero Kotzur trugen ihre Tochter mehrmals täglich hin und her.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen