Wie kann die Neuburger Innenstadt wieder mit Leben gefüllt werden?

Die Zukunft des Zentrums ist ein brisantes Dauerthema. Der Campus Neuburg organisierte dazu einen Diskussionsabend und das Interesse war groß. Ideen gab es auch jede Menge.

Das Thema bewegt die Menschen in Neuburg - das ist an diesem Abend im Hörsaal des Campus in Neuburg klar. Die Stühle reichen nicht aus, so viele sind heute gekommen, um über die Zukunft der Neuburger Innenstadt zu diskutieren und zu hören, welche Chancen es geben kann. Rund 60 Personen sind es wohl, die zuhören wollen aber auch selbst Ideen, Wünsche und Sorgen vorbringen. Das Publikum ist bunt gemischt - gute Vorzeichen also für einen konstruktiven und spannenden Abend.

Das wird er auch, selbst wenn natürlich auch nach diesen knapp zwei Stunden keiner eine Strategie für mehr Leben in der Neuburger Innenstadt parat hat. Neuburgs zweiter Bürgermeister Johann Habermeyer schildert zu Beginn verständlich das Spannungsfeld der Veränderungen und Einflussfaktoren auf die Innenstadt: Großeinkauf im Einkaufzentrum, Online-Shopping, Corona als Brandbeschleuniger, Bequemlichkeit der Menschen, veränderte Ansprüche, wofür die Innenstadt überhaupt genutzt wird. Und dann wirft er eine Frage auf, die viel zum Nachdenken anregt: Wer definiert eigentlich, was sich in der Innenstadt entwickeln soll und wer setzt es um?

Hohes Interesse hat eine Diskussionsrunde am Campus Neuburg über die Zukunft der Neuburger Innenstadt ausgelöst. Wie kann das Zentrum lebendiger werden, war die zentrale Frage. Foto: Barbara Wild

Denn es gibt Anwohner - die wollen Ruhe. Geschäftsleute, die wollen Kunden, die einkaufen. Es gibt Menschen, die in der Innenstadt arbeiten, die wollen Parkplätze. Es gibt Kunden, die bummeln wollen, ein breites Angebot sehen und - vielleicht auch nutzen wollen. Und sehr viele Bürger wollen einfach nur in der Stadt sein, weil sie dort Menschen treffen - Stichwort Wochenmarkt - weil das Zentrum das Wohnzimmer der Stadt ist. Die wollen vor allem schöne, grüne Plätze, einladende Sitzgelegenheiten, Bäume, Grün, Schatten im Sommer und glitzernde Lichterketten im Winter, also alles, was das sperrige Wort "Aufenthaltsqualität" beschreibt. Kurzum: Sehr viele unterschiedliche Ansprüche muss die Innenstadt erfüllen und noch dazu ändern sich diese konstant und im Vergleich von Jahrzehnten drastisch. Und dann ist da noch die Kommune, die politische Ziele umsetzen will und muss. In diesem Spannungsfeld Veränderungen anzustoßen, die alle zufriedenstellen, scheint also kaum machbar. "Dass wir uns dieser Nutzungskonflikte bewusst sind, ist aber eine wichtige Grundlage für die Diskussion, die wir ja seit Jahren führen", sagt Habermeyer.

Neuburger Innenstadt: Bürger haben viele Ideen und wollen sich einbringen

Jessica Neuber ist 24 Jahre alt und hat als Bürgerin der Stadt an einer Zukunftswerkstatt zum Thema teilgenommen. Sie sagt offen: "Ich habe wenig Gründe, in die Innenstadt zu gehen." Sie wünsche sich einen Flohmarkt in den Gassen, mehr Grün, mehr Angebote für Familien mit Kindern. Maria Habermeyer, Inhaberin des gleichnamigen Spielwarengeschäftes, sieht als Übel für die zunehmenden Leerstände das große Angebot außerhalb der Innenstadt - Südpark, Westpark, Grünauer Straße, Längenmühlweg. Doch die Veränderung sei eben da, nicht mehr zurückzudrehen. Jetzt gelte es die emotionale Bindung an das Zentrum zu stärken. Sie sieht eine Chance darin, dass die Stadt leer stehende Geschäfte mietet und dann wiederum für gewisse Zeit günstiger weitervermietet. Damit könnten Neueröffnungen erleichtert werden. "Andere Städte machen das bereits erfolgreich", sagt Habermeyer. Stefan Schwieger von der THI weitete den Blick, dass Neuburgs Lage viel Grund zu Optimismus gebe, zugleich die Stadt aber auch in Konkurrenz zu anderen Kommunen stehe.

Auf dem Podium diskutierten Geschäftsinhaberin Maria Habermeyer, Bürgerin Jessica Neuber und Bürgermeister Johann Habermeyer mit Stefan Schweiger (THI). Foto: Barbara Wild

Auch aus dem Publikum kamen viele Ideen: Ein besserer ÖPNV oder ein Shuttlebus könnte die Stadt für jedermann besser erreichbar machen und sei zudem nachhaltiger. Touristen könnten bei Stadtführungen auch durch die untere Stadt geführt werden, mehr Sitzgelegenheiten wie die jetzt angeschafften, optische Aufwertung und ein Hitzekonzept sei notwendig. Integrative und edukative Angebote für Kinder und Jugendliche könnten Frequenzbringer sein, ebenso eine Art Innen-Spielplatz für Familien, mehr Kultur- und Kunstveranstaltungen mitten in der Stadt. Gute Beispiele für bereits angestoßene Projekte waren das Otto oder auch das Brückenkollektiv, das ja jetzt in der Schrannenhalle einen Versuch startet. "Wir müssen dafür sorgen, dass sich die Menschen wieder direkt treffen, miteinander ins Gespräch kommen", sagte Gerhard Stiglmair vom Otto. Das Herz der Stadt sei dafür der beste Ort.

Lesen Sie dazu auch