Wie lange gibt es noch regional gezüchtete Christbäume im Raum Neuburg?

Ein Weihnachten ohne Baum - für viele undenkbar. Auch im Raum Neuburg gibt es Landwirte, die Christbäume züchten. Doch die regionalen Anbieter stehen vor Herausforderungen.

Der Weihnachtsbaum ist bei den meisten Familien ein fester Bestandteil des Weihnachtsfestes. Vielen ist es wichtig, einen bayerischen, regionalen Baum im Wohnzimmer stehen zu haben. Auch im Raum Neuburg gibt es Landwirte, die Christbäume anbauen und verkaufen. Doch die regionalen Anbieter stehen vor großen Herausforderungen.

Noch stehen die vielen neu gepflanzten Jungbäume auf dem Verkaufsgrundstück von Johann Engel in Heinrichsheim. Neben Bäumen, die bereits mehrere Meter Höhe überschritten haben, reihen sich viele kleinere Christbäume. Wann sie es in den Verkauf schaffen werden, ist nicht mehr eine Frage der Zeit, sondern der Witterung. Auch 2013 sind laut Engel bereits einige Jungpflanzen eingegangen.

Steht der regionale Christbaumanbau in Neuburg vor dem Aus?

Das Hauptproblem: Heiße Sommer mit langen Dürreperioden und hohen Temperaturen. Aber auch der Frost ist ein Problem. So zerstören eiskalte Nächte nach dem Säen die Pflanzen. Dabei seien vor allem die ersten Jahre für die Bäume gefährlich. Erst wenn der Baum die Größe von 40 Zentimetern erreicht habe, sei die Gefahr, durch Dürre, Hitze oder Frost einzugehen, deutlich geringer.

Neben Engel gibt es in der Region nur noch wenige weitere, die noch selber ihre Bäume anpflanzen und verkaufen. Franz Bauer aus Burgheim und Werner Hecht aus Karlshuld haben jedoch mit den gleichen Problemen zu kämpfen. Laut Hecht brauche ein Baum um die acht Jahre, bis er verkaufsbereit sei. Davon seien die ersten drei Jahre die anfälligsten. Aber auch danach gäbe es dauerhaft die Gefahr eines Pilzbefalls oder auch Vögel, welche die Triebe der Bäume zerstören und ein regelmäßiges Wachstum folglich verhindern.

So einen trockenen Sommer wie dieses Jahr mussten die Christbaumzüchter schon einmal überstehen: "Dass es weniger regnet, ist mittlerweile ein dauerhaftes Problem. Setzlinge vertrocknen und uns bleibt gar keine andere Wahl, als immer mehr nachzupflanzen." Bauer ist überzeugt, dass diese Herausforderung auch in Zukunft bleibt: "Wir müssen die Bäume regelmäßig wässern. Wer in der Branche das nicht kann, der hat massive Probleme", weiß der Burgheimer und fügt an: "Die Bäume, die uns jetzt eingehen, fehlen uns für das Weihnachtsgeschäft in ein paar Jahren." Wie lange sich das überhaupt noch lohnt, sei die große Frage.

So viel kostet ein regionaler Christbaum

Denn es gibt noch eine weitere Entwicklung, die den heimischen Christbaumzüchtern den guten Umsatz streitig machen will: die Konkurrenz aus dem Ausland. Diese Pflanzen wachsen auf Plantagen, sind Massenware und könnten eben viel billiger als die heimisch angebauten Weihnachtsbäume verkauft werden. Zusätzlich seien sie laut Chistbaumverkäufer Bauer, der seinen Bäumen sogar das Label "Bio" anhängen darf, "massiv mit Pestiziden vollgespritzt". Dadurch seien Pilze oder Schädlinge für die Großhändler gar kein Thema.

Natürlich ist er überzeugt, dass bei den regionalen Baumerzeugern und -verkäufern die Qualität der Christbäume die bessere ist. Laut dem Heinrichsheimer könne man nur durch das "Regionale" den Großhandel beiseite drängen. Und die Vorteile - auch für Umwelt - seien klar: "Wir haben kurze Transportwege und spritzen kaum Pestizide."

Und was sagt der Preis? Wie viel muss der Kunde oder die Kundin für den regional gewachsenen Christbaum hinlegen? Die Preisspanne liege zwischen 20 und 30 Euro pro Meter und sei fürs Erste auch konstant, so die Aussage der Züchter. Bio-Christbaumverkäufer Franz Bauer ist sich aber sicher, dass es dabei nicht bleiben wird. "Wir müssen mehr gießen im Sommer, das wird vermutlich zu mehr Kosten und einem Preisanstieg für den Kunden führen."

"Auch der Transport der Bäume wird durch den ansteigenden Spritpreis teurer. Zusätzlich werden unsere Bäume per Hand geschnitten. Das wirkt sich natürlich auf den Endpreis aus", sagt Werner Hecht aus Karlshuld. Johann Engel versucht den Preis auf seiner Plantage weiterhin konstant zu halten. "Die Bäume der Großhändler sind ja eh schon billiger. Einen großen Preisanstieg werde ich mir kaum leisten können."