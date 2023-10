Wie sieht der Neuburger Bücherturm der Zukunft aus?

Die Stadtbücherei in Neuburg will mit der Zeit gehen. Bei einer großangelegten Umfrage darf jeder mitreden, wie sich das Angebot verändern soll.

Bereits seit 1991 hat die Neuburger Stadtbücherei ihr Zuhause im architektonisch interessanten Rundling mitten in der Innenstadt. Die Rede ist vom Bücherturm, der seit über drei Jahrzehnten nicht nur als Ausleihstation, sondern echtes Kommunikationszentrum dient. Im Laufe der Zeit haben sich Angebote und Ansprüche gewandelt und natürlich stellt sich auch die Frage nach der zukünftigen Ausrichtung des Bücherturms. Ab sofort gibt es dazu eine großangelegte Online-Umfrage, zu der alle Bürgerinnen und Bürger aus Stadt und Umland eingeladen sind.

„Ich erarbeite derzeit ein umfassendes Bibliotheks-Konzept, das die inhaltliche Ausrichtung des Bücherturms der kommenden Jahre aufzeigen soll“, erzählt Stefanie Martin, die Leiterin der Stadtbücherei und ergänzt „Mir ist es sehr wichtig, dass ich die Bürgerschaft aktiv mit einbinde und dabei herausfinde, was sich die Menschen von ihrem Bücherturm wünschen. Dabei sind ausdrücklich nicht nur bestehende Kundinnen und Kunden gefragt, sondern auch bisherige Nichtnutzer.“

Soll sich der Bücherturm Neuburg in Optik und Ausstattung verändern?

Die Teilnahme an der Umfrage ist einfach und rasch erledigt. So kann per QR-Code die Umfrageseite aufgerufen und der dann folgende Fragenkatalog beantwortet werden. In gerade mal fünf Minuten ist alles erledigt. Inhaltlich geht es neben unterschiedlichsten Angeboten unter anderem um Möblierung oder Ausstattung oder auch Öffnungszeiten. Ab sofort können Interessierte an der künftigen Ausrichtung der Bibliothek am Sèter Platz aktiv mitwirken.

Der Neuburger Bücherturm ist ein nicht mehr wegzudenkender Frequenzbringer und Treffpunkt in der Neuburger Innenstadt. Er ist Kult- und Kulturstätte, beherbergt das städtische Bürgerbüro und ist im wahrsten Sinne des Wortes „eine runde Sache“. (AZ)