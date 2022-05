Neuburg

vor 31 Min.

Wie ukrainische Geflüchtete Stück für Stück in Neuburg ankommen

Christoph von Philipp (hinten in der Mitte) beherbergt derzeit elf Geflüchtete aus der Ukraine in seinem Burgwaldhof in Neuburg. Die Asyl-Helfer Marina Herrmann (vorne links) und Andreas Spuling (hinten links) unterstützen ihn.

Plus In Neuburg sind viele ukrainische Geflüchtete untergebracht, etwa im Burgwaldhof. Doch wie sind sie in ihrer neuen Heimat angekommen? Über einen schwierigen Start mit ungewisser Zukunft.

Von Andreas Zidar

Jetzt sind sie also hier. In Neuburg, im Burgwaldhof, in Sicherheit. Ihre Heimat, Mariupol, ist für Vasyl und Julia Fedko in diesem Moment weit weg. Zumindest geografisch. Die grausigen Erinnerungen an das, was sie in der umkämpften ukrainischen Hafenstadt erlebt haben, bekommen sie nicht aus dem Kopf. Die beiden sind zwei von aktuell elf Geflüchteten aus der Ukraine, die dem Krieg entkommen sind und nun Zuflucht im Burgwaldhof gefunden haben – so wie es aktuell an vielen Stellen in Neuburg und der Region der Fall ist. Die Unterkunft im Burgwaldhof ist eine von vielen – jedoch ein besonderes Beispiel, was Gastfreundschaft und Integration in diesen Tagen bedeutet.

