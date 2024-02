Wie wohnt man menschenwürdig? "Franziska Linkerhand" begeistert im Theater

Plus Das Theater Poetenpack entführt mit "Franziska Linkerhand" das Neuburger Publikum in die DDR-Zeit. Das Stück wirft dennoch hochaktuelle Themen auf.

Einen ganz besonderen Abend bescherte das Theater Poetenpack aus Potsdam dem Neuburger Publikum im Stadttheater. Mit ihrer Interpretation des Romans „Franziska Linkerhand“ von Brigitte Reimann zeigte das Theater einerseits einen historischen Blick auf den Alltag in der ehemaligen DDR und gleichzeitig die faszinierende Sequenz eines Entwicklungsromans.

Marianna Linden als energiegeladene, höchst authentisch wirkende Titelfigur „Franziska Linkerhand“, Peter Wagner unter anderem als deren geliebter Bruder Wilhelm oder als tiefenentspannter Kollege Jazwauk und André Kudella, neben einigen anderen Rollen, als Franziskas Chef Schafheutlin - im erst noch entstehenden Kombinat Neustadt - holen ihr Publikum sehr schnell mitten ins Bühnen-Geschehen. Hier – unter der Regie von Gislén Engelmann, die auch die gekonnte Bühnenfassung geschrieben hat – soll eine neue Stadt entstehen.