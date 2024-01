Neuburg

06:00 Uhr

Wie zwei Doulas Frauen bei Schwangerschaft und Geburt begleiten

Plus Julia Stromberger und Regina Strehle begleiten als Doulas in Neuburg Frauen vor, während und nach der Geburt. Was dahinter steckt und was sie von der Hebamme unterscheidet.

Von Katrin Kretzmann

"Frühmorgens platzte ihre Fruchtblase, und viele Gedanken wirbelten durch ihren Kopf. Schließlich ist sie gerade erst in der 38. Schwangerschaftswoche angekommen und hatte noch nicht so früh mit der Geburt gerechnet. Ein Wirbelsturm der Gefühle begann ..." Diese Passage stammt aus einem Geburtsbericht von Julia Stromberger – und dieser Bericht ist Teil ihrer Arbeit. Die 35-Jährige ist ausgebildete Doula, ebenso wie ihre Kollegin Regina Stehle. Doch was genau bedeutet das eigentlich?

Während der Schwangerschaft mit ihrem ersten Kind hatte Regina Strehle sich Gedanken gemacht. Wie stellt sie sich ihre Geburt vor? Wie soll sie ablaufen? Und wie möchte sie begleitet werden? Der routinemäßige Besuch beim Frauenarzt alle vier Wochen sei ihr nicht genug gewesen, "es hat sich so suspekt angefühlt", sagt die 32-Jährige. Bei ihrer Hebamme stieß sie auf einen Flyer zum Thema Doula – und sie war so begeistert davon, dass sie selbst die Ausbildung noch während ihrer Schwangerschaft begann. "Ich habe dabei auch ganz viel für mich gelernt", betont Strehle, die hauptberuflich als systemische Therapeutin arbeitet.

