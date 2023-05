Neuburg

Wieder brechen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Neuburg ein

In der Monheimer Straße in Neuburg waren erneut Einbrecher unterwegs.

Wieder brechen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Neuburg ein. In diesem Fall haben die Täter eine Terrassentüre aufgehebelt.

Wie erst am Montag bekannt wurde, sind Unbekannte im Zeitraum von Freitag, 9.30 Uhr, bis Samstag, 14 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Monheimer Straße in Neuburg eingebrochen. Mit einem Hebelwerkzeug wurde laut Polizei die Terrassentüre aufgehebelt, um sich so Zugang zum Anwesen zu verschaffen. Neuburg: Wieder ein Einbruch in ein Einfamilienhaus Nach derzeitigem Kenntnisstand machte(n) der oder die Täter keine Beute. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Erst vor kurzem kam es in der Monheimer Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. (AZ) Lesen Sie dazu auch Neuburg Zeugen gesucht: Einbruch in Einfamilienhaus in Neuburg

