Wieder brennt ein Mülleimer in Neuburg

Erneut hat im Neuburger Stadtgebiet ein Müllbehälter gebrannt. Die Polizei Neuburg sucht Zeugen.

Aus bislang unbekannten Gründen hat in der Ingolstädter Straße in Neuburg an einem Verbrauchermarkt ein Abfalleimer gebrannt. Das Feuer wurde am Donnerstagabend direkt bemerkt und durch die Feuerwehr Neuburg gelöscht. Bereits vor zwei Tagen hat die Polizei eine in Brand stehende Mülltonne am Skaterplatz vermeldet.

Es entstand laut Polizei Neuburg ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. 08431/6711-0. (AZ)