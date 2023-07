Wieder ein Geschäft weniger: s.Oliver-Store in Neuburg schließt

In zwei Wochen wird es in Neuburg den nächsten Leerstand geben. Wo s.Oliver-Kunden jetzt einkaufen können und welches Potenzial der frei werdende Laden hat.

Große Plakate mit "20 % auf alles" kündigen es bereits an: Der s.Oliver-Store in der Neuburger Schmidstraße schließt. Voraussichtlich bis 18. Juli findet der Räumungsverkauf statt, danach schließt der Laden. Über die Gründe der Geschäftsaufgabe will sich Inhaber Bernhard Keidler nicht konkret äußern. Er spricht von einer allgemein schwierigen Lage der Bekleidungsbranche, die durch Corona und die massiven Umbaumaßnahmen in der Schmidstraße, wie sie aktuell auch in der Färberstraße stattfinden, befeuert worden sei.

32 Jahre lang war Keidler Storepartner des deutschen Bekleidungsherstellers mit Sitz im fränkischen Rottendorf. An der Marke will er deshalb festhalten und sie in seinem Keidler-Bekleidungshaus weiter anbieten. Auch die Mitarbeiterinnen des s.Oliver-Stores wechseln ins Haupthaus. Die Marke führen in Neuburg auch Schuh Hermann und Schuh Schmid.

s.Oliver in Neuburg: Immobilie bietet viele Optionen für Nachfolger

Mit der Schließung tut sich eine weitere Lücke in der Neuburger Innenstadt auf. Stadtmarketing-Chef Michael Regnet sieht in der frei werdenden Immobilie aber Potenzial: Die Verkaufsfläche sei mit über 200 Quadratmetern größer als die bisherigen Leerstände. "Das zieht möglicherweise Interessenten an, denen die bisherigen Flächen zu klein waren." Eigentümerin Maria Habermeyer zeige sich darüber hinaus offen für eine vielseitige Nutzung. Weil der Laden zwei Eingänge hat - in der Schmidstraße und rückseitig am Hans-Nebelmair-Platz - könnte er bei Bedarf geteilt werden. Auch eine Gastronomie wäre eine denkbare Option.