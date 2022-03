Neuburg

Wieder ein Laden geschlossen: Was wird aus all den Leerständen in Neuburg?

Ein Leerstand von vielen in der Neuburger Innenstadt: Die Räumlichkeiten an der Münchener Straße, in denen im vergangenen Jahr ein Laden für rumänische Produkte eröffnet hat, sind wieder zu vermieten.

Plus Das Bild der Neuburger Innenstadt ist geprägt von Leerständen, selbst in besten Lagen. Welche Rolle die Pandemie spielt und worauf das Stadtmarketing setzt.

Von Andreas Zidar

Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass sich in der Münchener Straße ein neues Geschäft ansiedelte. Gegenüber des Fürstgartencenters, in den ehemaligen Räumlichkeiten der Metzgerei Glatt und von Marcela’s Bar, wagte eine Frau aus Burgheim den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffnete einen Laden mit ausschließlich rumänischen Produkten: frische Wurst und Käse, Kuchen, Süßigkeiten, Getränke und Konserven. Das war im Frühjahr 2021. Das Angebot hat sich nicht lange gehalten. Nicht einmal ein Jahr später steht der Laden wieder leer, und am Schaufenster ist in Großbuchstaben zu lesen: „Zu vermieten.“ Für Neuburg bedeutet dies einen Leerstand in zentraler Lage – bei weitem nicht der einzige. Wer durch die Innenstadt läuft, sieht quasi an jeder Ecke brachliegende Geschäftsräume mit Telefonnummern der Vermieter im Schaufenster. Die Frage ist: Ist dies ein Zwischentief im Neuburger Einzelhandel, oder der Beginn einer Abwärtsspirale, die durch die Corona-Pandemie verstärkt wurde?

