vor 47 Min.

Wieder ein Sommerpark in Neuburg - oder sogar ein normales Volksfest?

In welcher Form kann in diesem Jahr das Volksfest in Neuburg stattfinden?

Plus Nachdem das Geld fehlt, um das neue Volksfestkonzept schon in diesem Jahr umzusetzen, gibt es Überlegungen für Alternativen in Neuburg. Welche Vorschläge im Raum stehen.

Von Manfred Rinke

Nach einer rund 45-minütigen Diskussion war eigentlich alles gesagt, als, wie berichtet, zum Abschluss des Tagesordnungspunktes „Neukonzeptionierung des Neuburger Volksfestes“ in der jüngsten Stadtratssitzung die letztlich entscheidenden Worte fielen: nämlich dass kein Geld für die Umsetzung des Konzeptes da ist. Bürgermeister Johann Habermeyer und vor allem Marktreferent Manfred Enzersberger wurden damit regelrecht vor den Kopf gestoßen. Doch was jetzt?

