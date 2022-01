Neuburg

Wieder spazieren 700 Menschen durch Neuburg - Amt will Proteste weiter erlauben

Plus An diesem Montagabend laufen rund 700 Menschen durch Neuburg, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Das Landratsamt will Proteste dieser Art auch künftig erlauben.

Von Andreas Zidar

Die sogenannten „Corona-Spaziergänge“ werden auch in der Region zum wöchentlichen Ritual. Am Sonntag und am Montag haben sich in Neuburg erneut hunderte Menschen zusammengetan, um ihr Missfallen gegenüber den Corona-Maßnahmen auszudrücken. Anders als in anderen Regionen plant das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen unterdessen keine Allgemeinverfügung im Zusammenhang mit den Protestmärschen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

