Wieder Spaziergang für den Frieden geplant

Ein öffentlicher Spaziergang für den Frieden findet am kommenden Montag, 16. Dezember, findet in Neuburg statt. Unter dem Motto „Frieden statt Eskalation“ werden Bürger auf die Straße gehen, um Friedensbemühungen zu fordern. Die Veranstaltung ist überparteilich und überkonfessionell. Alle friedliebenden Bürger sind willkommen, Friedenssymbole und -botschaften sind erwünscht. Treffpunkt ist am Montag, 16. Dezember, um 19 Uhr am Spitalplatz. (AZ)