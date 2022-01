Wieder Unfall an berüchtigter Neuburger Kreuzung: Elfjährige Radlerin verletzt

Wieder hat sich an der Kreuzung Ingolstädter/Monheimer Straße in Neuburg ein Unfall mit einer Radfahrerin ereignet. Dabei wurde eine Elfjährige verletzt.

Wieder hat sich an der berüchtigten Kreuzung Monheimer/Ingolstädter Straße ein Unfall mit einer Fahrradfahrerin ereignet. Am Dienstag gegen 7.35 Uhr fuhr laut Polizei ein 30-jähriger Mann aus dem Landkreis Pfaffenhofen mit seinem Transporter von der Neuburger Donaubrücke kommend und wollte in die Monheimer Straße abbiegen.

Unfall in Neuburg: Radlerin an Kreuzung Ingolstädter/Monheimer Straße verletzt

Zeitgleich überquerte eine elfjährige Schülerin mit ihrem Fahrrad die Fußgängerampel an der Monheimer Straße. Beim Abbiegevorgang streifte der Transporter die Schülerin am Fahrradlenker. Das Mädchen verlor daraufhin das Gleichgewicht und stürzte. Die Schülerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. (nr)

