Wieder Unfall an gefährlicher Kreuzung: Eltern fordern Stadt Neuburg zum Handeln auf

Wieder diese Kreuzung: Erneut hat sich an der Monheimer Straße, Ecke Ingolstädter Straße, ein Unfall ereignet. Dabei erfasste ein Transporter eine elfjährige Radlerin. Das Mädchen hatte viel Glück und verletzte sich nur leicht. Die Eltern appellieren nun eindringlich an die Stadt, die Sicherheit an dieser Stelle zu erhöhen.

Von Andreas Zidar

Lucia Bögler steht immer noch unter Schock. Das, was am Dienstagmorgen passiert ist, und fast passiert wäre, kann sie auch am Tag darauf kaum begreifen. „Ich dachte, ich verliere meine Tochter“, sagt die Krankenschwester aus Neuburg. Wieder einmal ist es an der gefährlichen Kreuzung Ingolstädter-/Monheimer Straße zu einem Unfall gekommen. Diesmal beteiligt: ein Transporterfahrer aus dem Kreis Pfaffenhofen und eine elfjährige Radlerin – die Tochter von Bögler. Das Mädchen hat den Zusammenprall leicht verletzt überstanden. Trotzdem lässt der erneute Unfall die Diskussionen um die Sicherheit an dieser Kreuzung neu entflammen.

