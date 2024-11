Wieder „Weltliga“ in Neuburg

Die überregionale Strahlkraft des Birdland Jazzclubs wird einmal im Jahr besonders deutlich, nämlich dann, wenn in der Neuburger Altstadt von Oktober bis Ende November die großen Sendewagen des Bayerischen Rundfunks (BR) vor der Hofapotheke parken, um im angrenzenden Jazzclub das „Birdland Radio Jazz Festival“ aufzuzeichnen und es mit einer gut vierstündigen Livesendung abzuschließen. Bei der jüngsten Programmreform der ARD-Rundfunkanstalten kam das Festival zum Glück nicht auf die Streichliste – im Gegenteil! Teile der gestern am frühen Morgen zu Ende gegangenen 14. Auflage der Jazzkonzerte „made in Neuburg“ werden in den kommenden Wochen sogar deutschlandweit ausgestrahlt. Ein unschätzbarer Multiplikator, wie man ihn sich für das Renommee einer Stadt, die Kultur auch als touristischen Faktor versteht, eigentlich nur wünschen kann.

