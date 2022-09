Wiedersehen nach 50 Jahren: Neuburger Abi-Jahrgang 1972 trifft sich

Die Absolvia 1972 des Neuburger Descartes-Gymnasiums war aufmüpfig und politisch engagiert. Jetzt, 50 Jahre nach dem Abschluss, traf sich die „berüchtigte Juso-Klasse" wieder.

Wenn man sich 50 Jahre nach Schulabschluss trifft, dann blühen Jugenderinnerungen auf – im milden Licht des Alters. Das war beim 1972er Abiturjahrgang des Neuburger Descartes-Gymnasiums nicht anders. Der aktuelle Direktor Peter Seyberth führte die Ehemaligen am Samstag ausführlich durch die Schule. Sie sprachen über das G8, Sitzordnungen, Infektionsschutz, „Fridays for Future“ und die erste genderneutrale Toilette in der Schule. Am 14. September starten 1100 Gymnasiasten ins neue Schuljahr.

„Unverändert“ – im Physik- und Chemiesaal fühlten sich die Gäste wie beim Unterricht Ende der 60er-Jahre. Eine Sanierung dieser Fachräume sei vom Landkreis immer wieder angekündigt, aber bisher nicht ausgeführt worden, so Oberstudiendirektor Peter Seyberth. Jetzt ist ein hoher Neubau im Pausenhof geplant. „Bin gespannt, ob ich den Bau noch in meiner Dienstzeit erleben kann“, überlegt der Schulleiter. Von den 38 Absolventen der 13a und 13b des Jahres 1972 sind bereits acht gestorben, zuletzt der SPD-Politiker Michael Kettner. Fritz Jakobfalvy und Rainer Lange, die die Klassentreffen organisieren, baten um ein kurzes Gedenken.

Klassentreffen in Neuburg: Abi-Jahrgang 1972 trifft sich

Der Altbau löst immer noch die besten Reminiszenzen aus. In seinen Fluren erinnerten sich die Ehemaligen an die Langsamkeit beim Kartenholen und an die polternden Schritte der knarzenden Treppen. „Das bleibt uns unvergesslich“, sagt Bernd Hafner, heute Arzt in Schrobenhausen. Wolfgang Janson gibt zu, „dass wir einige Lehrer doch ziemlich geärgert haben“. Janson ist später selber Lehrer geworden und hat als Rektor der Volksschule Rain vor Kurzem deren Neubau eingeleitet.

Manche Lehrer hatten es schon damals nicht leicht. Die 72er versperrten Zeichenlehrer „Jonny“ Handfest mit schweren Kohlekästen den Zugang zur Klasse. Sie ärgerten die Lehrer Karl-Rudolf Hatz, Heinrich Renner und Kurt Kusebauch und brachten den Mathematiker Hermann Röthlein des Öfteren zur Weißglut. Jeder hatte seinen Spitznamen, einer hieß sogar „Saukopf“. Beim Klassentreffen machte er sofort die Runde.

Früher halbierte sich ein Jahrgang in den neun Klassen. Das Abitur sei schwerer gewesen, in den schriftlichen Prüfungen hatte es den einen oder anderen noch „erwischt“. Die heutigen Jahrgänge sehen es anders, sie halten die aktuellen Anforderungen für deutlich anspruchsvoller als vor 30 oder 50 Jahren.

Abi 1972 in Neuburg: Sie waren die „berüchtigte Juso-Klasse"

Der Hohenbleicherbau bietet beste Klassen- und Musikzimmer. Früher mussten die Seminaristen dort zu zwölft schlafen. Streng seien die Zwänge damals gewesen, „aber eigentlich war es eine heiße Zeit“, meint Josef Groll aus Hengersbach. Man sei über Dachrinnenfallrohre entflohen und habe den Präfekten Schnippchen geschlagen – zum Beispiel als Darsteller im Karl-Valentin-Schultheater. Auch Thomas Back steckten die Eltern zum Studieren ins Neuburger Internat. „In der zwölften Klasse war es hart für mich, aber in der 13. war es super in der Gemeinschaft“, erinnert sich der Zahnarzt aus Dinkelscherben.

Die Absolvia 1972 hatte vier Seminaristen, 1962 waren es noch 17 gewesen. Aus dem Niedergang des Studienseminars haben sich nun neue Einrichtungen entwickelt: Kinderhort, Hausaufgabenbetreuung, Klassenräume und die katholische Franziskus-Grundschule.

Die Alt-Abiturienten hatten noch viel zu bereden, auch über ihre Berufe. Etliche sind Lehrer und Ärzte geworden. Rainer Munzinger war Chefarzt in Neumarkt und hält Kontakt zu seinen Geschwistern in Neuburg. Fritz Jakobfalvy und Gerhard Bauer waren selber Lehrer am „Descartes“, Herbert Czingon fällt als Leichtathlet etwas aus der Reihe. Als junger Mann gehörte er zu den besten Stabhochspringern im Land, danach wurde er Bundestrainer in Deutschland und der Schweiz. Nach zwei Dutzend Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen „war Tokio 2021 die erste Olympiade für mich als Zuschauer“, so der Sportsmann aus Neuburg. Im August coachte er Zehnkämpfer Niklas Kaul bei den Europameisterschaften. Bei sechs SPD-Mitgliedern könne man bei den 72ern nicht von einer „berüchtigten Jusoklasse“ sprechen, meint Fritz Jakobfalvy. Aber kritisch und aufmüpfig sei man damals schon gewesen. Als Michael Kettner in der Abiturrede den „Aufruf zur Zersetzung“ von Hans-Magnus Enzersberger vortrug, verließen etliche Lehrer den Saal. Direktor Alfons Fitzek verbot für mehrere Jahre die Abiturfeiern.

Nach den Pandemie-Lockdowns gibt es wieder mehr Klassentreffen. Der 1977er-Jahrgang mit Ursula Bullinger traf sich zum Motto „45 Jahre Abitur“, bei der Absolvia 1962 ging nichts mehr zusammen. „Ich wäre heuer zum Jubiläum der Einzige gewesen“, bedauert Armin Egner, der vor 60 Jahren sein Abitur am Neuburger Gymnasium geschrieben hat.