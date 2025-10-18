Wimmelbild mit Türchen: Neuburg hat wieder einen eigenen Adventskalender

Wo soll man hier zuerst hinschauen? Auf den Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz mit der Markthalle und der Eisfläche, auf die unzähligen Menschen, die über den Platz wuseln, oder auf das imposante Schloss, das sich im Hintergrund erhebt? In diesem Wimmelbild kann man sich schnell verlieren. Es ist die Hülle für einen Neuburger Adventskalender, den es heuer erstmals seit 2011 wieder in der Stadt gibt.

Neuburg hat wieder einen eigenen Adventskalender

Gestaltet hat das Cover Fabian Börner. Der 35-Jährige hatte im vergangenen Jahr durch das erste Wimmelbuch für Neuburg auf sich aufmerksam gemacht. 600 Exemplare davon verschenkte die Sparkasse zur Weltsparwoche, 50 Ausgaben gingen an Schulen, Kindergärten und ins Krankenhaus. Das liebevoll gestaltete Buch für Kinder, aber auch Erwachsene, kam in Neuburg sehr gut an. Er habe viele Anfragen erhalten und nicht alle erfüllen können, berichtet Börner.

Auch Angelika Burghart von der Stadt wurde auf den heimischen Künstler aufmerksam. „Das Wimmelbuch hat mir so gut gefallen“, schwärmt sie. In diesem Frühjahr nahm sie Kontakt zum Autor auf. Ihre Anfrage für das Titelbild eines Adventskalenders im Stil des Wimmelbuchs ehrte Börner, ließ ihn jedoch zunächst skeptisch werden. Schließlich sei es schwierig, viele Details in ein Hochformat zu pressen.

Der Adventskalender zeigt den Weihnachtsmarkt auf dem Neuburger Schrannenplatz. Foto: Andreas Zidar

Kaufen kann man den Adventskalender beim Stadtmarketing

Doch er versuchte sich an der Aufgabe, besuchte mehrfach den Schrannenplatz und erstellte Skizzen. Im April stand das Motiv, dann ging es an die finale Gestaltung. Anhand von Fotoaufnahmen und Bleistiftskizzen malte Börner das Motiv mithilfe einer App auf dem Tablet. Wie schon im Wimmelbuch orientieren sich auch diesmal wieder diverse Personen auf dem Bild an realen Vorbildern. „Die Ähnlichkeiten sind bewusst gewählt“, erklärt Börner. Im August war das Wimmelbild fertig, im September ging der Adventskalender in den Druck.

Jetzt liegen 500 fertige Exemplare beim Neuburger Stadtmarketing. „Wir sind begeistert“, loben sowohl Angelika Burghart als auch Stadtmarketing-Chef Nils Lahn. Die Adventskalender, die mit 24 Knusperkugeln in Vollmilch-, Zartbitter- und weißer Schokolade gefüllt sind, werden ab Montag zu den regulären Öffnungszeiten beim Stadtmarketing für sechs Euro das Stück verkauft. Die Einnahmen kommen der Eisarena des Weihnachtsmarkts auf dem Schrannenplatz zugute. „Vielleicht ist der Adventskalender etwas für die Leute, die kein Wimmelbuch mehr bekommen haben“, denkt Börner an diejenigen, die zuletzt leer ausgegangen waren.

Hier kann man den Adventskalender kaufen Stadtmarketing Neuburg, Münchener Str. 15, Neuburg (Fürstgartencenter). Montag bis Donnerstag, 9 bis 16 Uhr, Freitag 9 bis 13 Uhr.