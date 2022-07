Windräder auf dem Hainberg: Brandl wirbt bei Verteidigungsministerin

Neuburg will auf dem Hainberg Windräder errichten. Vor zehn Jahren scheiterte der Antrag vor allem auch am Veto der Luftwaffe. Nun nutzt man auch den Besuch der Verteidigungsministerin.

Der Heimatabgeordnete im Bundestag, Reinhard Brandl, überreichte der Bundesministerin der Verteidigung, Christine Lambrecht, bei ihrem Besuch am Freitag ein von ihm verfasstes Schreiben. Darin macht er auf die Bemühungen in Sachen erneuerbarer Energien der Großen Kreisstadt Neuburg aufmerksam, die ist seit vielen Jahrzehnten auch Heimat und Partner des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 ist.

„Die Zusammenarbeit der Stadt mit dem Verband und der Bundeswehr ist seit jeher vertrauensvoll und fruchtbar“, schreibt Brandl. Seit 2012 gehe Neuburg einen zielstrebigen Weg bei der Nutzung erneuerbarer Energien. Gemeinsam mit der lokalen Industrie wurde ein eindrucksvolles Nahwärmenetz aufgebaut. Auf diesem Weg werden inzwischen über 1600 Wohnungen nachhaltig und kostengünstig mit Warmwasser für Heizung und Bad versorgt. Diesen Kurs der Nachhaltigkeit möchte die Stadt nun fortsetzen und weiter ausbauen. Konkret: Man möchte es potenziellen Investoren ermöglichen, im Waldgebiet auf dem sogenannten „Hainberg“ Windräder errichten zu lassen. Die Energieversorgung Neuburgs wäre dadurch breiter aufgestellt. Man könnte bis zu 20 Prozent des Strombedarfs erneuerbar abdecken.

Ein „Windgipfel“ im Neuburger Rathaus zeigte, dass in Sachen Windräder auf dem Hainberg alle Akteure mit an Bord sind

Der Klimawandel und der Überfall Russlands auf die Ukraine erzeugen einen großen Handlungsdruck, schnell nachhaltig und selbstständig Energie zu produzieren, schreibt der Bundestagsabgeordnete weiter. Hinzu kommt, dass Lockerungen der 10H-Regelung in Bayern sowie das neue Wind-an-Land-Gesetz das Vorhaben erleichtern. Anfang Juli hat die Stadt erste Vorgespräche zu diesem Projekt unter dem Namen „Windgipfel“ veranstaltet. Es hat sich gezeigt, dass alle Akteure vor Ort „mit an Bord“ sind. Gemeinsam möchte man den Wunsch nach Windrädern schnell realisieren. Die Grundstückseigentümer stehen ebenso bereit wie die Behörden der Kommune und des Landkreises.

Windräder, wie das hier bei Dezenacker (Hintergrund) sollen sich nach Wunsch der Stadt Neuburg auch auf dem Hainberg drehen. Foto: Winfried Rein (Archivfoto)

Eine große Herausforderung, so Brandl, stelle allerdings die Flugsicherung des Geschwaders dar. Neuburg hat im Jahr 2012 einen ersten Anlauf in Richtung Windkraft gewagt. Das Vorhaben scheiterte damals schon früh am Einwand des Luftfahrtbundesamtes und der Bundeswehr. Windkraftanlagen in der vorgeschlagenen Höhe erschweren den Eurofighter-Piloten verschiedene Anflugverfahren auf den Flugplatz.

Reinhard Brandl überreicht Verteidigungsministerin Lambrecht im Namen von Neuburgs OB die vom Stadtrat verabschiedete Resolution

Es ist selbstverständlich, dass im Flugbetrieb die Sicherheit für Mensch und Maschine an vorderster Stelle steht. Es kommt auch nicht oft vor, dass sich das Spannungsverhältnis zwischen erneuerbaren Energien und der Sicherheit Europas so konkret und greifbar in einem einzigen Bauprojekt widerspiegelt. Dennoch möchte Neuburg nichts unversucht lassen, diesen Konflikt aufzulösen. Nach dem „Windgipfel“ Anfang Juli hat der Stadtrat am 19. Juli eine Resolution verabschiedet. „Diese darf ich Ihnen im Namen von Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling gemeinsam mit diesem Schreiben überreichen. Alle Akteure stehen zusammen hinter dem Wunsch, dass das Bundesministerium der Verteidigung bei einem zukünftigen Genehmigungsverfahren für drei bis fünf Windräder am Hainberg eine positive Stellungnahme abgibt“, verdeutlicht der MdB.

Ergänzend und zur Konkretisierung wolle er Lanbrecht herzlich darum bitten, in ihrem Hause prüfen zu lassen, inwiefern sich die Flugsicherheit und der Bau sowie Betrieb einer solchen Windkraftanlage durch Auflagen an den Betreiber in Einklang bringen lassen. „Sehr geehrte Frau Bundesministerin, ich bedanke mich vorab herzlich für eine wohlwollende Prüfung und freue mich auf Ihre Antwort“, schließt Brandl. (AZ)