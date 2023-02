Windräder auf dem Hainberg: Sie wollen dafür kämpfen

Auf Initiative der Grünen kam MdB Leon Eckert nach Neuburg. Es ging um die Windräder auf dem Hainberg und wie diese durch überparteiliche Zusammenarbeit eine Chance erhalten sollen.

Windkraftanlagen auf dem Hainberg wünschen sich gleich mehrere Akteure in Neuburg. Das Projekt scheitert im Moment an der Höhenbeschränkung, die aufgrund der Nähe zum Militärflugplatz Neuburg-Zell besteht. Um wieder Bewegung in die Sache zu bringen, wurde von mehreren Seiten überparteiliche Zusammenarbeit der lokalen Mandatsträger gefordert.

Auf Anregung des Neuburger Ortssprechers von Bündnis 90/Die Grünen, Stadt- und Kreisrat Norbert Mages, hat Leon Eckert, Bundestagsabgeordneter der Grünen, der den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen betreut, zu einem Austausch über Windkraftanlagen am Standort Hainberg eingeladen: Bundestags- und Landtagsabgeordnete der Region, Vertreter des Studienseminars Neuburg und der Bürgerenergiegenossenschaft Freising trafen sich am Mittwochabend online zu einem Gespräch.

Windräder auf dem Hainberg: Es geht auch in Neuburg um eine Anpassung der Höhenbeschränkung

Andreas Henze, Vorstand der Bürgerenergiegenossenschaft Freising, teilte die Erfahrungen, die die Genossenschaft bei ihrer Windkraftanlage bei Jesenwang im Landkreis Fürstenfeldbruck gemacht hat. Auch hier liegt mit dem Fliegerhorst Fürstenfeldbruck ein Militärflugplatz in unmittelbarer Nähe. Für die Windkraftanlage in Jesenwang konnte die Höhenbeschränkung durch eine Anhebung der Flughöhen allerdings gelockert werden, sodass das Projekt nun weiter in die Planung gehen kann. Die Situation in Neuburg ist nicht völlig vergleichbar und so diskutierte man gemeinsam, auf welchem Weg eine Anpassung der Höhenbeschränkung auch für Neuburg möglich ist.

Will sich mit für die Windkraft auf dem Hainberg in Neuburg einsetzen: Grünen-MdB Leon Eckert. Foto: Kaminski

Andreas Henze zeigte zwei mögliche Wege auf, sich noch einmal gezielt an die Staatsregierung und Bundesregierung zu wenden. Diese wollen Leon Eckert und Erich Irlstorfer, CSU-Bundestagsabgeordneter, gemeinsam nutzen. Dazu werden weitere Gespräche in Berlin und München geführt werden.

Alle Anwesenden sind sich einig, dass es sich für das Windkraftvorhaben am Hainberg zu kämpfen lohnt, und zeigen große Bereitschaft, zu einer Lösung beizutragen und Handlungsmöglichkeiten weiter auszuloten. Leon Eckert freut sich über die breite Unterstützung für das Erneuerbare-Energie-Projekt am Hainberg und fasst zusammen: "Ich bin zuversichtlich, dass die Gesprächskanäle nun weiter genutzt werden und hoffe, dass wir am Ende gemeinsam Erfolg bei der Anhebung der Flughöhen haben werden." (AZ)