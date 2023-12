Windschutzscheibe von Auto eingeschlagen

In Neuburg haben Unbekannte die Windschutzscheibe eines geparkten Autos beschädigt.

In Neuburg ist eine Windschutzscheibe eines Autos eingeschlagen worden. Am Frauenplatz vor der Studienkirche wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Scheibe eines geparkten Autos beschädigt, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Das Fahrzeug war dort ordnungsgemäß geparkt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431 6711-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

