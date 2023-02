Neuburg

06:30 Uhr

"Wir brauchen euch": Betriebe besuchen Mittelschule Neuburg

Plus Um für ihre Ausbildungsberufe zu werben, sind Unternehmen aus der Region in die Mittelschule Neuburg gekommen. Die Auswahl für die Schüler ist vielfältig.

Von Tabea Huser

Ein Praktikum im Büro einer Tanzschule hat Alicia erst absolviert, Jonas war bei einem Mediengestalter in der Region. Am Mittwochvormittag stehen die beiden Neuntklässler in der Aula der Neuburger Mittelschule und schauen sich fragend an. So richtig wissen sie noch nicht, was sie nach der Schule machen wollen. Sie haben noch etwas Zeit, im Sommer 2024 machen die beiden ihren Abschluss.

