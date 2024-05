Neuburg

12:00 Uhr

"Wir hatten alle Angst": Neuburger spricht Morddrohungen gegen seine Exfrau aus

Plus Nach der Trennung schickt ein Mann seiner Frau beleidigende und bedrohende Nachrichten. Der Fall landet vor dem Neuburger Amtsgericht.

Von Anna Hecker

Bis zu 66 Nachrichten erreichten die Frau täglich von ihrem Ex-Mann. Er beschimpft sie wüst, droht nicht nur ihr, sondern auch ihrer Familie. Nach der Trennung eskaliert der Streit so sehr, dass die Frau Anzeige erstattet und die Polizei um Hilfe bittet. Der Fall endet schließlich vor dem Neuburger Amtsgericht und offenbart die Intensität der Drohungen.

Für Richter Thorsten Schalk handelte es sich um erschreckende Drohungen, die er in dieser Bedrohlichkeit so noch in keinem anderen Fall erlebt hatte. Angeklagt waren mehrere Vorkommnisse, die sich im Juni 2023 über mehrere Monate ereignet hatten. Zunächst hatte der 27-Jährige, der mit seiner Frau und den drei gemeinsamen Kindern im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wohnte, seine Ex-Partnerin am Arm und am Hals gepackt und zugedrückt. Deswegen hatte ihn die Geschädigte angezeigt.

