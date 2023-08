Neuburg

"Wir schließen": Was mit der Depot-Filiale im Südpark passiert

Plus Das Einrichtungs- und Dekogeschäft in Neuburg unterzieht sich einem Wandel. Es ist eines von insgesamt 100 betroffenen Läden in Deutschland. Was genau geplant ist.

"Wir schließen" - steht in großen, schwarzen Lettern auf Plakaten, die seit geraumer Zeit in den Schaufenstern der Depot-Filiale am Neuburger Südpark hängen. "Macht schon wieder ein Geschäft in Neuburg dicht?", wird sich beim schnellen Blick so mancher Passant fragen. Doch wie so oft steckt die Wahrheit im Kleingedruckten.

Die Neuburger Filiale ist nur eines von insgesamt 100 Geschäften in ganz Deutschland, die mit einer groß angelegten Sommer-Sale-Aktion ihre Lager räumen wollen. Und zwar nicht nur, um Platz für neue Herbstware zu schaffen, sondern um insgesamt ein neues Konzept umzusetzen. Wie es seitens der Gries Deco Company heißt, soll die breite Artikelpalette verschlankt werden und im Anschluss eine Neuausrichtung des Sortiments erfolgen. Heißt: Es soll künftig weniger Produkte geben, damit der Rücklauf bei einem Warenwechsel nicht mehr so groß ist.

